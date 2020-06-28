تداولت مواقع التواصل الإجتماعي منشور لفتاة مصرية تُدعي “دينا أحمد” يحمل مجموعة صور شاركتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، حيث قامت بتحويل ملامحها إلى ملامح الفنان المصري ​”محمد رمضان”​ من خلال المكياج، ونشرت تلك الصور على صفحتها الخاصة، في خطوة لافتة.

وأرفقت دينا تلك الصور بالتعليق، حيث قالت: “أخيراً وليس آخراً، .. لوك أول شخصية رجل كانت محمد رمضان، .. الشخصية اللي حبيت النتيجة بتاعتها والله والفيدباك كان عظمة، .. كل ده محمد رمضان مشافهاش، .. يلا بقا أديني نزلت البوست يلا كلو شير”.

ليفاجئها النجم محمد رمضان بدوره ويقوم بنشر الصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ويعلّق عليها مشيداً، فيقول: ” براڤو دينا”.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان، فاجأ جمهوره مؤخراً بنشر مقطع فيديو يجمعه مع المطرب “أحمد فهمي”، عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر النجمان في المقطع دون أن يتحدثا بينما كانت في الخلفية تتردد كلمات وألحان أغنية “اسمها إيه” لفريق “واما”، الذي كان يُغنى ضمن نجومه أحمد فهمي. ومن المرجّح أن يجمعهما تعاون فنّي قريباً