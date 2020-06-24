شاركت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” بصورة ظهرت فيها بإطلالة صيفية جديدة، وكعادتها أشعلت الزغبي مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشر الصورة ، حيث عادة ما تفاجئ الجمهور بشكلها المتجدد وبإطلالاتها المميزة .
حيث أطلّت الزغبي وهي ترتدي هوت شورت “جينز” و أعتمدت مكياج يتناسب مع إطلالتها التي غلب عليها اللون الأحمر، وعلقت علي الصورة مستعينه بحكمة إنجليزية تقول: “في البداية قد يكون ذلك مؤلم، إلا أنك تنمو بعد ذلك”. وتفاعل معاها متابعيها خلال التعليقات، مشيدين بجمالها وبشبابها الدائم .
يُذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي علّقت منذ عدة ساعات على الاوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا من ازمات اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية بين مختلف التيارات والاحزاب. وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، حيث قالت: “غريب أمر هالسياسيين بلبنان. بتطلّع حواليك بتشوف الناس يئسانين خسروا كل شي وبلد منهار كلّيا. وفي “مسؤولين” عايشين على غير كوكب عم يشتغلوا كأنوا ما صاير شي، وكل همّن بعد يتخانقوا ع قالب الجبنة ومحاصصة السلطة بهالبلد. ليش رح يبقى بلد تتقاسموا؟”.
لا يوجد احد يقول لها ان تشلحك وتزحلوقك يقطع بركة السماء وقطرها وينزل الفقر والبلاء وليس فقط السياسين الحرامية ؟؟!!
للرزق اسرار صعب ان يكتشفها الواحد ، انما الرزاق هو الله الحكيم العليم ، فمثلا في الروايات الاسلامية : لبس البنطلون السروال وانت واقف يورث الفقر او خلعه وانت جالس ، يعني يجب ان تلبس السروال وانت جالس وتخلعه وانت واقف ، ؟؟؟!!! رغم ان الواحد يتعجب من مثل هذا الكلام ، الا انه ثبت فعلا ، فالله سبحانه حكمة خفية ، فلو واحد يفهم هذه المتزحلقة الزغبي ، انه هي وأمثالها انزلوا البلاء على لبنان ليس باقل مما انزله السياسين الحرامية ، فلا يجوز الإيمان ببعض والكفر ببعض .
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