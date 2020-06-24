شاركت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” بصورة ظهرت فيها بإطلالة صيفية جديدة، وكعادتها أشعلت الزغبي مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشر الصورة ، حيث عادة ما تفاجئ الجمهور بشكلها المتجدد وبإطلالاتها المميزة .

حيث أطلّت الزغبي وهي ترتدي هوت شورت “جينز” و أعتمدت مكياج يتناسب مع إطلالتها التي غلب عليها اللون الأحمر، وعلقت علي الصورة مستعينه بحكمة إنجليزية تقول: “في البداية قد يكون ذلك مؤلم، إلا أنك تنمو بعد ذلك”. وتفاعل معاها متابعيها خلال التعليقات، مشيدين بجمالها وبشبابها الدائم .

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي علّقت منذ عدة ساعات على الاوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا من ازمات اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية بين مختلف التيارات والاحزاب. وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، حيث قالت: “غريب أمر هالسياسيين بلبنان. بتطلّع حواليك بتشوف الناس يئسانين خسروا كل شي وبلد منهار كلّيا. وفي “مسؤولين” عايشين على غير كوكب عم يشتغلوا كأنوا ما صاير شي، وكل همّن بعد يتخانقوا ع قالب الجبنة ومحاصصة السلطة بهالبلد. ليش رح يبقى بلد تتقاسموا؟”.