تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة من جواز سفر الراقصة الإستعراضية الأرمينية “صوفينار” المعروفة في الوطن العربي بـ “صافيناز”، كشفت عن تاريخ ميلادها وعن عمرها الحقيقي ، حيث يلجأ المتابعون في أغلب الأحيان إلى البحث عن أعمار محبيهم من الفنانين والفنانات، وذلك إمّا ليقارنوا أشكال هؤلاء الفنانين بأعمارهم الحقيقية، أو لكسب المزيد من المعلومات التي تخص حياة المشاهير.

وبالكشف عن وثيقة الراقصة صوفينار التي دائما ما تثير الجدل بظهورها وأخبارها، والتي تتمتع برشاقة بدنية عالية، تبين أنها من مواليد عام 1983، أي أن عمرها يبلغ 37 عاماً. وقد تمّ التحقق من صحة تلك الوثيقة ومن عمرها الحقيقي الوارد بها، وهو الأمر الذي أكد للمتابعين أن صافيناز ما زالت في عز شبابها، بعكس ما يظن البعض.

جواز سفر الراقصة الأرمينية “صوفينار” يكشف عن عمرها الحقيقي

يُذكر أن الراقصة الأستعراضية صوفينار أثارت الكثير من الجدل حول ظهورها الأخير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة تتلائم مع الأجواء الصيفية، نالت بها إعجاب متابعيها. كما يُذكر أن صوفينار تستعد حالياً لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرتها لعملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة .