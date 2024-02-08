تداول مستخدمو السوشيال ميديا عدة صور الفنانة رانيا يوسف المثيرة للجدل وذلك خلال مشاركتها بمسلسل أزمة منتصف الليل.

وتجسد رانيا يوسف دور راقصة حيث انتشرت صور رانيا يوسف ببدلة رقص وباروكة أشعلت السوشيال ميديا.

رانيا يوسف في كواليس أحدث أعمالها

واعتمدت رانيا يوسف في ظهورها مكياج صارخ مناسب لبدلة الرقص والباروكة

واعتمدت باروكة طويلة باللون البني مع بدلة رقص باللون الذهبي واخري باللون الاخضر.

مسلسل جريمة منتصف الليل

في جانب آخر تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل “جريمة منتصف الليل”، الذي يشاركها بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وتجسد رانيا في المسلسل شخصية الراقصة “ريري” والدة الطالبة “ميسون” التي تجسدها ميار الغيطي، وترتدي رانيا يوسف خلال الأحداث عددا من بدل الرقص المناسبة للدور الذي تقدمه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

مسلسل ابن حرام

كما تعاقدت الفنانة رانيا يوسف، على بطولة مسلسل بمشاركة المطرب مدحت صالح بعنوان “ابن حرام” لعرضه رمضان المقبل.

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، أشرف زكي.

كما انتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”، ويشاركها في البطولة: شريف منير، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، ويوسف عثمان.

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