تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه ببغاء الإعلامية السعودية لجين عمران، والذي يعرفه الجمهور من مقاطع سابقة، إلا أنه هذه المرة بدا مختلفا، إذ كان يتعلم الرقص ويتفاعل مع شقيق لجين.

وظهر ببغاء لجين عمران، وهو يقف أمام قفصه مع شقيقها فيما كانت تقوم هي بتسجيل الفيديو، حيث ظهر شقيق لجين وهو يعلّم الطير الرقص برأسه، الأمر الذي دفعه إلى تقليده بحماسة ظاهرة.

وكان رد فعل شقيق لجين عمران، محل اهتمام الجمهور إذ بدا خائفا منه كونه لم يعتَد على الظهور معه فكان مبتعدا عنه ليأمن مكره، فيما كانت لجين تتفاعل بالضحك وهي متحمسة للببغاء كونه يفعل شيئا جديدا هذه المرة.

وأحدث المقطع اهتمام الكثير من المتابعين حيث حقق نسبة مشاهدات مرتفعة، وأبدى الكثير من مرتادي التواصل الاجتماعي إعجابهم بذكاء هذا النوع من الطيور، لاسيما وأن طيور الببغاء تنطق بالعديد من الجمل والكلمات، فضلاً عن أداء بعض الأغنيات.

ولأن الببغاء دائما ما يتفاعل بالحديث مع أصحابه في حالات نادرة، تذكر المتابعون ما فعله ببغاء لجين عمران الذي أطلقت عليه اسم “كيوي” سابقا في مقطع فيديو عندما رد عليها “يا حيوانة”، كما أشادوا بطرافة شقيقها.

وجاءت تعليقات المتابعين متباينة حول الببغاء فبعضهم رأى أن الفيديو مضحك، معلقين عليه بإيموجي الوجه الضاحك، في حين ذهب آخرون إلى انتفاد لجين عمران بسبب ما تعود عليه الطائر، قائلين إن الببغاء غالباً يردد ما يسمعه وما يتم تعويده عليه.

وكان قد تم تداول فيديو من سناب شات، لجين عمران في وقت سابق، وثق حديثها إلى طائر الببغاء داخل منزلها، وقد أطلقت عليه اسم “كيوي”.

وبينما كانت لجين تحاول أن تنطق الطائر “كيوي” خلال الحديث الدائر بينهما، بتحية الصباح، فاجأها الأخير ليرد عليها بـ”يا حيوانة”، وهو ما أثار غضبها وضحكها في نفس الوقت، وطلبت منه مناداة شقيقيها باسل ومازن، لينهي الطائر الحديث بـ”سلام عليكم”.