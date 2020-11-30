بتأثر واضح وكبير تحدثت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ عن شقيقتها الراحلة ​دينا هارون​، معبرة عن إشتياقها الشديد لها، وقالت:”دينا ما ماتت.. مسافرة.. وين ما بعرف.. مقطوع الاتصال.. هي ما بدها تحكي فيه مع حدا لأنها زعلانة.. بس رح يجي يوم شوفها”.

وأضافت وهي تبكي: “هي دموع اشتياق.. وكتير بحاجتها وبشتاقلها وبحاجة شم ريحتها.. ابنها عم يعوضنا كتير وزوجها ما عم يقصر بشي”.

وأشارت تولاي خلال لقاء لها ضمن برنامج “شو في ما في” أنزوج شقيقتها رجل الأعمال خلدون وليد، يعامل ابنه كرم بطريقة جيدة، ويعوضه الكثير بعد وفاة أمه، مضيفةًَ: “يجب أن ينشأ في بيت والده ليتلقى التربية الصحيحة ويعرف المعنى الحقيقي للعائلة”.





