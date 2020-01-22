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بتسجيل صوتي .. نادية لطفي تطلب السماح من غادة نافع

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أذاع موقع ” the insider بالعربي ” تسجيل صوتي للفنانة المصرية ” نادية لطفي ” والتي طمأنت من خلاله جمهورها ومحبيها على وضعها الصحي في الوقت الحالي بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ونقلت على إثرها إلى المستشفى .

وقالت نادية لطفي في التسجيل الصوتي : ” النهاردة أنا أحسن من أمس من النزلة الشعبية ودرجة الحرارة نزلت ” .

كما تحدثت عن وفاة الفنانة ” ماجدة الصباحي ” وعن حزنها الشديد لهذا الأمر قائلة : ” لكن وقع خبر السيدة الفنانة ماجدة كان له وقع يعني مؤلم بالنسبالي جدا لأن هي أستاذة وفي الوقت نفسه هي ليها صفتين ” .

وتابعت نادية لطفي حديثها : ” الفنانة اللي ليها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبط بأحداث الوطن وانتمائها للعروبة وللنماذج اللي قدمتها ” .

ووجهت رسالة إلى ” غادة نافع ” إبنة الفنانة الراحلة ماجدة تعتذر فيها عن عدم تمكنها من حضور العزاء فقالت : ” تسامحني غادة لأني أنا مش قادرة أكون في العزا ” .

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