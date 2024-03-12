كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل تتعلق بمحاولتها الانتحار في فترة من حياتها، بعدة طرق لكنها باءت بالفشل.

شيرين تتحدث عن محاولة انتحار فاشلة

وقالت الفنانة المصرية في حوار لصحيفة محلّية: “حاولت الانتحار في فترة من حياتي، بل جربت كل الطرق والوسائل لكي أموت، ولكن أراد الله لي العيش، كنت أتناول كميات كبيرة من أشياء عديدة حتى تساهم في توقف التنفس، وكان من الممكن أن يتسبب لي ذلك في الوفاة أثناء نومي، ولكن الله لم يرد”.

شيرين عبد الوهاب في أول حوار صحفي لها منذ سنوات

شيرين والإدمان

وخلال سؤالها عن أنباء تحدثت عن حصولها على أدوية مخدرة وعلى تصريحات عائلتها بأنها مدمنة مخدرات من المرحلة الثالثة: ردت الفنانة: “دائما كنت أقول قبل نومي إنني لا أريد أن أستيقظ، وكنت أتحدث مع الله واسأله عن حكمته في جعلي حية حتى الآن، وكنت أدعوه دائما أن يأخذني أنا وبناتي حتى لا أتركهما وحدهما في تلك الحياة، فهناك فرق كبير بين من يأخذ تلك المخدرات من أجل أهوائه الشخصية ومن يأخذها حتى يموت”.

شيرين: أسرتي ظلمتني

وأضافت: “أسرتي ظلمتني ظلما كبيرا بتلك التصريحات، فربنا يشهد على كلامي بأن كل ما قالته أسرتي غير صحيح بالمرة، وأكبر دليل على أن ذلك افتراء منهم أن المدمن من الدرجة الثالثة لا بد من أن يمكث في المستشفى ما بين أكثر من 6 شهور أو سنة على الأقل، على عكسي، فأنا جلست في المستشفى 20 يوما فقط”.

وأشارت إلى أن “شقيقها أحضر لها لجنة طبية داخل منزلها، وحينها كان حسام حبيب معها”، متابعة: “شقيقي تعامل معي بقسوة وتعدى علي وأخذني بالإجبار، وهذا ما لم أفعله معه حينما أحضرت له لجنة لعلاجه من الإدمان، ولكن الحمد لله الحقيقة ظهرت للجميع، والجمهور أدرك معدني الحقيقي وأنني إذا أردت قرارا أو فعل شيء سأفعله أمام الجميع دون خجل أو كسوف”.

تصريحات أسرة شيرين عبدالوهاب

وتصدرت شيرين عبدالوهاب، مؤشرات البحث لمدة طويلة خلال العام 2022 بعد تصريحات والدتها السيدة كريمة أبو زيد، والتي كشفت أن ابنتها في حالة صحية متأخرة وتحتاج للعلاج بسبب تعاطـيها للمخدرات برفقة طليقها الفنان حسام حبيب.

وكشفت والدة شيرين، أنها طلبت من شقيقها أن يودعها في مصحة نفسية للعلاج وذلك حتى يتم إنقاذها، وطالبت خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، في “برنامج الحكاية”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، بإنقاذ ابنتها من الفنان حسام حبيب والذي وصفته بأنه شر.

طرد شيرين عبدالوهاب لوالدتها وموقفها من ابنتيها

وقالت والدة شيرين عبدالوهاب: “لما قولت لشيرين لازم تروحي المستشفى، قالتلي (محدش ليه دعوة أنا عارفة بعمل إيه، ده أنا شيرين عبدالوهاب)، وهي مش دريانة بنفسها، وبقولها عشان ولادك، قالتلي (مع السلامة بره هم كمان).. في حد يقول على ولاده كدا”.

وتابعت: “شيرين قعدت 3 أيام في الاستديو تشرب مع حسام حبيب، وبعدها طلعت البيت اتخـانقت معانا ومع بنتها وقالت لنا (يلا بره، أنا حرة، أنا شيرين عبدالوهاب)، وكانت مش دريانة، وراحت طردتني من البيت وطردت اختها”.

وأضافت: “العيال قاعدين دلوقتي عند بنتي إيمان بعد ما طردتها من البيت هي كمان، فقالت لها (أنا مش هسيب العيال)”.

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