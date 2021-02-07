بعد خروج الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” منذ أيام معلنة عن رفعها دعوى قضائية ضد الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” على خلفية عرض حلقتها معه في برنامجه ” مع الفارس ” وتصريحاتها عن مؤخرتها وعن الحجاب التي أثارت الجدل .

حيث اتهمت رانيا يوسف نزار الفارس بإقتطاع أجزاء من الحلقة للإضرار بها واتهمته بتزييف الحقائق والتشهير بها .

أعلن نزار الفارس من خلال محاميه المستشار ” هيثم عباس ” عن البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد رانيا يوسف متهما إياها أيضا بالتشهير وتزييف الحقائق .

وأصدر المستشار هيثم عباس بيانا صحفيا حول ذلك جاء فيه : ” كما يعلم الجميع لقد قام الإعلامى نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه (مع الفارس) والمذاع على قناة الرشيد العراقية .. وانتقل الإعلامى نزار الفارس وفريق عمله إلى القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد أرقى فنادق القاهرة ” .

وتابع : ” وعند التحضير للتصوير أبدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الإعلامى نزار الفارس .. وبالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد فى أقرب فرصة ” .

وأضاف البيان : ” وسريعا تبدل الحال وفوجئ الإعلامى نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصه والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامى نزار الفارس وأن ما تتعرض له الفنانة المصرية ردا على إجابتها فى أثناء الحوار ” .

واستكمل : ” وتمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف وألصقت بالإعلامى نزار الفارس إتهام بأنه اقتص أجزاء من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغير معنى ما قالته أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف وهي أمور إن صحت فى حق الإعلامى نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية وتخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة ” .

واستطرد : ” ولكن حقيقة الأمر أن السيد الإعلامى نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ فى حق الفنانة رانيا يوسف ولم يتم إقتطاع أى جزء من الحوار نهائيا بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه تم الإستجابة لها حرصا عليها ولما تعرضت له من هجوم ” .

واختتم البيان : ” نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الإعلامى نزار الفارس وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية جسيمة قد طالته فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء المصرى لاقتضاء حقه القانونى وسوف يقدم كافة المستندات أمامه للفصل فى صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف ” .