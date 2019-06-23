بثية الرئيسي وغدير السبتي يؤديان العمرة معا

نشرت النجمة العمانية بثية الرئيسي صورة جديدة من أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وظهرت بثية الرئيسي مع صديقتها غدير السبتي في الحرم المكي وعلقت قائلة: “في مكة يجتمع الناس من شتى بقاع الأرض .. يأتون لزيارة الكعبه .. فيها كُل شئ مختلف .. ماؤها وهواؤها وأهلها … سبحان الله كم هناك هيبة وطمأنينة وسكينه في بيت الله … بعد إتمامنا للعمرة جلسنا انا وصديقتي نتأمل ونتحدث عن ما في قلوبنا وكيف اغتُسِلت وعن ما نشعر به بعد العُمرة .. ليست هناك كلمات تصف ما شعرنا به .. ربي اكتب كُل محروم زيارة بيتك .. اللهم آمين “.

وكانت بثية الرئيسي قد نشرت صورة سابقا واصفة شعورها بأداء العمرة قائلة: “هنا المسائل تسأل .. هنا الأحزان تُغسل .. هنا الهموم تتبدل .. يا رب وأنت أعلم بما في القلب .. يارب اكتب لكل متابعيني نصيب زياره بيتك .. شعور لا يوصف”.