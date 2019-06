بثية الرئيسي وغدير السبتي يؤديان العمرة معا

View this post on Instagram

في مكة يجتمع الناس من شتى بقاع الأرض .. يأتون لزيارة الكعبه .. فيها كُل شئ مختلف .. ماؤها وهواؤها وأهلها … سبحان الله كم هناك هيبة وطمأنينة وسكينه في بيت الله … بعد إتمامنا للعمرة جلسنا انا وصديقتي نتأمل ونتحدث عن ما في قلوبنا وكيف اغتُسِلت وعن ما نشعر به بعد العُمرة .. ليست هناك كلمات تصف ما شعرنا به .. ربي اكتب كُل محروم زيارة بيتك .. اللهم آمين 🦋🦋🦋 . . #مكة #العمرة