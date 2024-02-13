احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها البكر “جايدن” الذي أتم عامه الثامن على طريقتها المميزة.

وفي التفاصيل، نشرت ميريام على حسابها بـ «إنستجرام» مقطع فيديو وثقت من خلاله الاحتفال بعيد ميلاد جايدن بحضور زوجها والأصدقاء والعائلة.

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وعلقت ميريام على مقطع الفيديو بالقول: “من 8 سنين بلّشت غفّيك بين أيديي وحس بأسمى شعور بالدني. ينعاد عليك يا روح الماما”.

وعمدت ميريام كالعادة على إخفاء وجه جايدن إضافة إلى وجه زوجها داني متري الذي كان حاضراً.

آخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “تزلزلها”، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات “يوتيوب“. الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

نجاح كليب قضيها انبساط

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أيضا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم

ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »