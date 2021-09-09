نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري من حضورها لمهرجان ” الموريكس دور ” وسط تواجد نخبة من نجوم الفن وهم : سميحة أيوب ونيرمين الفقي وأحمد بدير .

وجاء من بين هؤلاء النجوم ملكة جمال الكون السابقة ” جورجينا رزق ” زوجة الفنان اللبناني ” وليد توفيق ” التي شاركت بالحضور في سهرة برفقة زوجها وعدد من النجوم والقائمين على المهرجان .

وظهرت جورجينا رزق في الصور بإطلالة بسيطة ورقيقة حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض وبها نقط سوداء وزينت أذنيها بأقراط متدلية من اللؤلؤ مع مكياج خفيف .

وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على الصور : ” أحلى جورجينا ووليد وأصحاب الموريكس دور منورين مصر#لبنان ” .

يذكر أن جورجينا رزق تعتبر من أشهر ملكات جمال لبنان بعدما حازت على لقبي ملكة جمال لبنان في عام 1970 ولقب ملكة جمال الكون في عام 1971 .. وتزوجت للمرة الأولى ورزقت بإبنها الأول “علي” ثم تزوجت من وليد توفيق وأنجبت منه إبنها “الوليد” وإبنتها “نورهان” المبتعدة عن الأضواء .