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بحضور نجوم الفن .. هبة السيسي تحتفل بعقد قرانها

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احتفلت الفنانة المصرية وملكة جمال مصر سابقا ” هبة السيسي ” مساء أمس بعقد قرانها على باسل الأمين فى دار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة .

وشهد عقد القران حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” ومصمم الأزياء الشهير ” هاني البحيري ” و” نرمين ماهر ” وزوجها .

بالإضافة إلى الفنانين حسام خليل و نور وهبة الجبالى وحسام فارس وهانى أبو النجا وأحمد فريد وياسمين جمال وياسمين نيازى .

وارتدت الفنانة هبة السيسى فستانا خطف أنظار الجميع من تصميم مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى .

يذكر أن الفنانة هبة السيسي سبق وأن تزوجت من رجل الأعمال كريم محمود وأنجبت منه طفلة واحدة عام 2013 تدعى ” هيفين ” .

وبدأت هبة السيسي حياتها كموديل إعلانات وفيديو كليب وحازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004 .. وشاركت الفنان محمد سعد في فيلم ” كتكوت ” .

 

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