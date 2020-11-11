بعد فترة قصيرة على إنجابها طفلتها الثانية التي أطلقت عليها اسم “ليلى روز”، اتخذت الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة قبل يومين، قراراً جريئاً جديداً بتطبيق “البيرسينغ” على وجهها، وحرصت على نقل تفاصيل الخطوة التي قررت القيام بها، فظهرت وهي تخضع لعملية ثقب شفتها السفلية وإدخال الأكسسوار الذهبي الشبيه بالمسمار فيها، وثقب آخر في أذنها لحلق ناعم ومميّز، معلنةً خلال خضوعها لهذا التغيير الجديد أنها لا تشعر بأي ألم وأن المسألة سهلة.

وبعد انتهاء المختصة بـ”البيرسينغ”، استعرضت دنيا الحلق الجديد في شفتها وأذنها، وبدت في غاية السعادة للخطوة التجديدية التي تقوم بها، وتساءل جمهورها ما إذا كانت هذه الخطوة ستترافق مع كليب جديد أو عمل فني مميز

من جهة ثانية، أطلقت دنيا عبر صفحة زوجها ومدير أعمالها محمد الترك على موقع “يوتيوب”، أغنية جديدة تحت عنوان “الجمال السعودي”، من كلمات منصور الشادي وألحان لحمد الخضر، وروّجت لأغنيتها التي أدّتها باللهجة الخليجية، عبر حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.