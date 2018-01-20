بدء عرض مسلسل “كوت عمارة” الذي قام اردوغان باختيار منتجه وكاتبه تلفزيون

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مواضيع مختارة بواسطة نورث سامي

جرى مساء أمس عرض الحلقة الأولى من المسلسل التاريخي ” كوت العمارة” على شاشة القناة الأولى لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون التركية TRT 1 .

وحسب نتائج التصنيف كان المسلسل أكثر المسلسلات مشاهدةً مساء أمس.

ويحكي “كوت العمارة” قصة انتصار العرب والعثمانيين في الحرب العالمية الأولى على القوات البريطانية بمدنية الكوت، والتي تقع جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، حيث تم تجهيز المسلسل بطلب خاص من الرئيس التركي شخصياً، وهو الذي قام باختيار منتج وكاتب المسلسل.

وتحدث منتج العمل، محمد بوزداغ، الذي سبق له إنتاج مسلسل “قيامة ارطغرل” عن العمل الجديد موضحاً أن ميزانية إنتاج مسلسل “كوت العمارة” وصلت إلى تكاليف باهظة، من تجهيز الجنود وتدريب الممثلين على ركوب الخيل، وجاهزية طاقم التصوير.

ويجسد شحصيات أبطال مسلسل كوت العمارة العديد من الأسماء، في مقدمتهم الفنان سيردار كوك هان، وقان تاشانير، وإسماعيل أجه شامشاز، وإلكار أكسوم، ولفيف من نجوم الدراما التركية.