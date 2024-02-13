احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ40 للمرة الثانية بحضور محموعة من الأصدقاء والعائلة.

حيث أقام خطيبها ناريغ ناربيكيان احتفالا ثاني لها جمع فيه عدد من أصدقائها ليحتفلوا معها بعامها الجديد.

إطلالة جريئة لـ نادين نجيم في عيد ميلادها

وظهرت نادين نسيب نجيم في حفل عيد ميلادها بفستان فضي لامع بشق جانبي طويل كشف عن ساقها، ولملمت شعرها من الأمام ورفعته للأعلى على شكل ذيل حصان.

نادين نسيب نجيم من عيد ميلادها

وشاركت نادين نسيب نجيم متابعيها بفيديوهات من حفل عيد ميلادها نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram وهي ترقص وتغني مع خطيبها.

وكانت نادين نسيب نجيم احتفلت قبل يومين بعيد ميلادها مع أولادها وشاركت الجمهور بصور من الاحتفال وظهر أمامها أربع قوالب حلوى مكتوب عليهم حرف N وشكل قلب.

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية

وكتبت نادين نسيب نجيم تعليقا على الفيديو: “الله يخليلي ياكم يا حياتي وعمري أنتوا ويعطيني العمر وضلني حدكم”.

نادين نجيم تكشف موعد زفافها

على جانب آخر، كانت نادين نسيب نجيم كشفت عن الموعد المحتمل لإقامة حفل زفافها على خطيبها ناريك ناربيكيان.

وقالت نادين نجيم في تصريحات للإعلامي صبحي عطري، خلال حضورها حفل توزيع جوائز “جوي أوورد” في السعودية: “ما حددنا الموعد لكن بعرف أنها قربت وأكيد في الصيف”.

وأضافت أنها ليست متأكدة هل سيكون الزفاف في بداية أم منتصف أم نهاية الصيف.

وردا على سؤال هل سيكون حفل زفافها في لبنان، قالت نادين نسيب نجيم: “نفكر في عمل حفل زفاف في لبنان وحفل في الخارج، لأنه عندنا أصحاب كثير في الخارج لن يستطيعوا الحضور إلى لبنان”.

وأضافت أنها ليست متأكدة هل سيكون الزفاف في بداية أم منتصف أم نهاية الصيف.

وردا على سؤال هل سيكون حفل زفافها في لبنان، قالت نادين نسيب نجيم: “نفكر في عمل حفل زفاف في لبنان وحفل في الخارج، لأنه عندنا أصحاب كثير في الخارج لن يستطيعوا الحضور إلى لبنان”.

نادين نجيم في رمضان 2024

يذكر أن نادين نسيب نجيم تشارك في رمضان 2024 بالجزء الثاني من مسلسل “2020”، ويشاركها بطولته محمد الأحمد.

تبدا أحداث المسلسل مع شخصية “النقيب سما” التي قدمتها “نادين” بعد مرور 4 سنوات من أحداث الجزء الأول الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته قصي خولي.

وعرض لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل “وأخيرا”، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي.

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