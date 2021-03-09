أثارت الفنانة المصرية بدرية الطلبة جدلا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور التي التقطتها خلال زيارتها إلى مزار القديس الماروني مارشربل في لبنان وإضاءتها للشموع والصلاة في المكان.

بدورها أبدت بدرية طلبة انزعاجها من هذه الانتقادات عبر منشور على “إنستغرام” كتبت عليه “يا ريت محدش يدخل في حاجة مش من حقه اروح فين اجي منين بحب ايه بزور كنايس بروح جوامع دي حرية شخصية”.











وتابعت “انا بدرية محمد طلبه مسلمة وبحب ازور اولياء الله الصالحين مسلمين مسيحيين انا حرة بقى واللي حيستهبل في الكلام حستعبط عليه وحهزئه تمام”.

يذكر ان بدرية طلبة ليست الفنانة الاولى التي تزور القديس مار شربل فقد سبق للفنانة السورية سلاف فواخرجي نشرها مجموعة صور من نفس المكان وعلقت كاتبة: “ياااامارشربل صلوا لاجل سوريا”.