شارك خبير التجميل الاماراتي ونجم مواقع التواصل الاجتماعي بدر خلف فيديو جديد له بمناسبة عيد الفطر على أنغام أغنية “يا يمه حبيته” للفنانة منى أمرشا.

وأطل بدر خلف على متابعيه بفستان نسائي أحمر ومكياج كامل، ولم يكتفي بذلك بل إرتدى حمالة صدر أنثوية وبدأ بالتراقص أمام الكاميرا.

كشختي للعيد pic.twitter.com/kIIJrZk418 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) May 13, 2021

وعلق بدر خلف على الفيديو كاتبا: “كشختي للعيد” ثم كتب في تغريدة اخرى: “مليونيرة عزباء ٢٧ ابحث عن شريك حياتي يفضل يكون عراقي ومن الناصرية”.

الجمهور كالعادة سخر من بدر وملابسه وعلقوا بـ “لن تصبح أنثى”…وبالطبع كان التساؤل حول ما إذا كان بدر قد خضع لعملية تركيب صدر، إذ أنه كان سبق وان أطل منذ أيام وهو يرتدي منشفة استحمام ولفت النظر وقتها تضاريس المنطقة الأعلي من جسده والتي بدت منتفخة كأنما يملك صدر حقيقي.

مليونيرة عزباء ٢٧ ابحث عن شريك حياتي

يفضل يكون عراقي ومن الناصرية pic.twitter.com/WpnOrsTypp — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) May 13, 2021

يذكر أن بدر سبق وأن شارك صُورة عبر حسابه في تويتر أظهرته ببطن منتفخ وارفقها تعليق جاء فيه “دخلت الخامس اليوم مافي مبروك؟”…وما كان من المغردين إلا السخرية من الوضع بتعليقات مختلفة منها: “والله انت مو حامل ولا شي لكن هذي كرشك والرقص حقكك مانفع بها قمت قلت حامل”..وتابع آخر “انت مو كنت في السابع ليش رجعت للخامس”..وجاء في تعليق آخر “ممكن نحترم طريقة لبسك وميولك بس انت مسوي نفسك مسخرة غصب”.

الستيانه ماركة ڤيكتوريا سيكريت وشكرا… — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) May 13, 2021

يذكر أن بدر خلف كان يطل سابقاً عبر التلفاز كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج “وذ بدر” لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.