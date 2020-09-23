عاد بدر خلف نجم السوشال ميديا الإماراتي، ومدون الموضة لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة غريبة بمناسبة العيد الوطني السعودي.

وكتب خلف: “‏بمناسبة اليوم الوطني السعودي زوجوني سعودي”، لتنهال عليه التعليقات الساخرة والناقدة لهذا التعليق الذي وصفوه بـ”المستفز”.

وقالت له متابعة مستعينة بشخصين سعوديين “اختاري واحد منهم”، وأضافت أخرى: “‏‎السعاوده ما يبونك تزوج كورية وخذ الجنسية وخذ اول تذكرة على كوريا” في إشارة منها إلى أنه يشبه الكوريين.

‏‎‎وتابعت مغردة قائلة له: “طالبين ايدك على سنة الله ورسوله”، وقال له متابع: “‏‎على فكره تراه اليوم الوطني الـ٩٠ تزوجي ٩٠ على الاقل”.

السعاوده ما يبونك تزوج كورية وخذ الجنسية وخذ اول تذكرة على كوريا pic.twitter.com/GefOYY7fgv— 𖧷𖧷 (@rubyjenze) September 23, 2020

على فكره تراه اليوم الوطني الـ٩٠ تزوجي ٩٠ على الاقلل ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه— ︎ (@ashi1_4) September 23, 2020

وكان خلف قد وعد بارتداء فستان أخضر في العيد الوطني السعودي وهو ما تحقق فظهر مرتديا بيجامة خضراء ودخل في وصلة رقص عبر حسابه بتويتر وعلق على الفيديو قائلا: “‏انا شيخه بنت شيخ ولله ثم ولله مايشم مفارق راسي الا بمليون”.

ويعدّ بدر خلف من الشخصيات المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من الانتقادات التي تطاله والمطالبات بمحاكمته، إلا أنه يتجاهلها، ويتابعه عدد كبير من الجمهور عبر حساباته.

وبدأ خلف حياته كمذيع على إحدى القنوات الإماراتية، ثم اتجه بعد ذلك للسوشال ميديا وبدأ بالحديث عن المكياج والماسكات ويصف نفسه بالكيكة، كما أن أغلب مواضيعه موجهة للسيدات ويتحدث عادة كأنه أنثى.

وتسببت تصرفاته هذه في اتهامه بالشذوذ الجنسي إلا أن الصادم كان قد كشف خلف بأنه متزوج ولديه ابنتان.

ومؤخرا أعلن مدون الموضة عن حمله، وذلك عبر رسالة نشرها على موقع تويتر وكتب خلف مع صورة لاختبار الحمل قائلا: “صباح الخير، مفيش مبروك؟”، ولم تمر سوى لحظات قليلة حتى انهالت عليه تعليقات المتابعين بالآلاف وسط سخرية بعضهم من هذا الإعلان المفاجئ لهم، كما لم يسلم من الهجوم أيضًا بسبب تعمد التصرفات الغريبة والمثيرة للجدل.