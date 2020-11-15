أثار مدون الموضة الإماراتي بدر خلف موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المرة بسبب نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يضع “فلاتر” أنثوية أظهرته بطريقة أثارت سخرية المتابعين.

ونشر بدر خلف مقطع الفيديو تحت عنوان: “كيف تعيشين بدون هم وغم”، حيث وجّه نصيحة للبنات بألا يجعلن أحدًا يضايقهن وأن يكنّ سعداء بكل لحظة في الحياة، مضيفًا أنه في حال تخريب سعادتها سواء بقصد أو دون قصد فلابد أن تكون سعيدة.

وترك بدر خلف تعليقًا على المقطع قائلًا: “سعادتك وتعاستك بايدك، الناس السلبية والغثيثة موجودين بكل مكان، إنتي الي تختارين هل راح يأثرون فيك او لا، إنتي اللي تحددين مدى تأثيرهم عليك، كوني اقوى من كلامهم لانه مجرد كلام، عيشي حياتك بسعادتك واحلامك، لأنها فالنهاية حياة وحدة، عيشيها بكل تفاصيلها”.

سعادتك وتعاستك بايدك،

الناس السلبية والغثيثة موجودين بكل مكان،

انتي الي تختارين هل راح يأثرون فيك او لا،

انتي الي تحددين مدى تأثيرهم عليك،

كوني اقوى من كلامهم لانه مجرد كلام،

عيشي حياتك بسعادتك واحلامك،

لانها فالنهاية حياة وحدة،

عيشيها بكل تفاصيلها . pic.twitter.com/a1M5cdrz71 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) November 14, 2020

وتفاعل المتابعون في مواقع التواصل مع المقطع بشكل كبير، وفيما انتقده البعض غير ان اخرون.اشادوا بكلامه وبما وصفوه بطاقته الايجابية حيث كتب احدهم: “الله يعطيني طاقتك الايجابية بكرا الصباح” فيما سخر اخرون من شعره حيث قال اخر “ابشر يخوي بس شعرك ابيه ممكن؟”.

ويعدّ بدر خلف من الشخصيات المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من الانتقادات التي تطاله والمطالبات بمحاكمته، إلا أنه يتجاهلها، ويتابعه عدد كبير من الجمهور عبر حساباته.