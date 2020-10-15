يواصل مدون الموضة الإماراتي بدر خلف اثارة الجدل عبر تدويناته والصور والفيديوهات التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد عبر بدر خلف مؤخرا عن انزعاجه لقيام الفنان السعودي رابح صقر بمنعه من متابعته وكتب عبر تغريدة على حسابه على تويتر: “عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟ يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير..”.

عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟

يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير.. pic.twitter.com/VjjrXt1yJ5 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) October 13, 2020

وكان بدر خلف قد علق على تغريدة لـ رابح صقر كاتبا: “صباح النور ريوحي يا كيكه انته حط ماسكات”.

وقد اشاد الكثيرين بخطوة رابح صقر بمنعه بدر خلف معتبرين ان هذه الطريقة الانسب للتعامل معه مطالبين ان يقوم الجميع بإعطائه بلوك والتوقف عن متابعته.

وكان بدر خلف قد أثار الجدل مؤخرا بقيامه ببخداع متابعيه من خلال نشره فيديوهات وصور مفبركة يزعم تحوله إلى أنثى، مما أصاب الكثيرين من المهتمين بأخباره بحالة من الذهول والدهشة وتناقل صوره وفيديوهاته بعد تحوله المزعوم إلى أنثى حتى وصل الأمر إلى تصديق الكثيرين هذه الخدعة المدروسة.





