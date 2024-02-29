شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت النجمة ريم البارودي، مرتدية بدلة أنيقة باللون الأخضر النيون ذا نقوشات ورسومات مميزة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها.

إطلالة ريم البارودي

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريم البارودي، بالماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم البارودي، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

المحكمة تقضي لصالح ريم البارودي

من ناحية أخرى، أسدلت المحكمة الستارة على الدعوى التي أقامتها ريم البارودي ضد أحد الأشخاص، بتهمة انتهاكه حرمة حياتها الخاصة، وتسريبه محادثات خاصة بها عرّضتها لأزمات ومشكلات عدة.

وقضت محكمة جنح الخليفة أمس (الثلاثاء)، بحبس المتهم عاماً في القضية الرقم 16176 لسنة 2023، لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة بالفنانة ريم البارودي، وذلك عبر تطبيق “واتس آب”.

وبدأت الحادثة حين نقل المتهم محادثات خاصة بالفنانة ريم البارودي عبر تطبيق “واتس آب”، بدون الحصول على إذن منها أو موافقتها، وألحق تسريب تلك المحادثات الضرر بها، وبعد التحقيق مع المتهم أُحيل الى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة حكماً بسجنه عاماً.

آخر أعمال ريم البارودي

يُذكر أنه عُرض أخيراً لريم البارودي حكاية “بنات السباعي”، إحدى حكايات مسلسل “حد فاصل”، والتي تصدّرت قائمة الأعلى مشاهدةً على منصة Jawwy.

وشارك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مشاهد ريم البارودي في العمل وأشادوا بأدائها المميز.

حكاية “بنات السباعي” تتكوّن من خمس حلقات، وشارك في بطولتها: أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشوربجي وغيرهم من النجوم، وهي من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

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