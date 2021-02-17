ردت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم على الضجة التي اثيرت بسبب ظهورها في جلسات تصوير بدون حجاب مبررة ذلك بانها ما زالت ترتدي الحجاب في الشارع وفي المراكز التجارية وانها خلعته فقط على “سناب”.

وظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو وهي تقول “انا دائما اقول ان حجابي مو حجاب ومن اول ما طلعت نصف شعري وانا اقول ان هذا ليس حجاب”.

وتابعت “وانا الله يهديني بس انا على فكرة انا لم اتخلى عن حجابي لا في الشارع ولا في المولات انا بعباتي وبحجابي في دول الخليج فلا تفتكروني اني تخليت عن حجابي في الشوارع وفي كل مكان”.

وقد اثار كلام بدور البراهيم استغراب المتابعين حيث حيث كتب احدهم “الدين ف الشوارع والمولات اما ف السناب لا” .

٩٪من المشهورات كذا — f7zksr (@f7zkr) February 17, 2021

فيما رأى البعض الاخر ان اغلبية المحجبات ترتديه تماشيا مع التقاليد حيث كتبت احداهن “اغلب بنات هيج تره .. لابساته اما احترام اوغصب للمكان او بيئه ومجتمع عايشين بيه و السعوديه غنيه عن تعريف بهيج سوالف اكيد تلبسه لان تراعي مجتمعه وبنفسه كالت مو حجاب احسن مما تتصنع وتلبس ضيق وقصير وتسمه حجاب”.

لا الاغلب لابسه برضاه ومو انتي تجين تتكلمين وتتفلسفين عنا — MARIYH (@Vqln8) February 17, 2021

وكانت بدور البراهيم قد فاجأت متابعيها بجلسة تصوير مع شقيقها سعد ظهرت فيها بإطلالة لافتة وغير معتادة حيث تخلت عن الحجاب وظهرت بقصة شعر قصيرة معتمدة على ماكياج ترابي ناعم.

وارتدت بدور البراهيم جاكت باللون الأسود وهو نفس ما ظهر به أخيها سعد في جلسة التصوير. وكانت بدور نشرت في وقت سابق أمس صور جديدة لها ظهرت فيها بدون حجاب.