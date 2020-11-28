تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تغزلت فيه الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم و مواطنها عبد الرحمن المطيري معتبرة أنه أوسم شاب في الخليج..

وقالت بدور في حسابها على سناب شات: “بالنسبة لي أوسم شاب خليجي في السوشال ميديا شكل ومحتوى وأخلاق ولو أكون لجنة تحكيم بختار عبد الرحمن المطيري بلا وجه الزيتونة بلا هم” مشيرة إلى الفنان مهند الحمدي الذي وصف نفسه بأنه أوسم شاب في الخليج.

بدوره علق المطيري على كلام البراهيم ساخرا بأنه سيدفع 20 ألف ريال مهرا لها، بعد أن قال له أحد أصدقائه إن مهرها 2 مليون ريال سعودي ليتناقل ذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا وسما بعنوان” بدور وعبد الرحمن المطيري ” تصدر بدوره قائمة الترند في تويتر.

وجاء في التعليقات: “مافي حياء كيف تتكلم عن رجل غريب كذا المطيري انسان محترم وحياوي الدنيا صايره انقلاب الرجال خجول والحرمهذي تصرح وتتكلم”.

وعلق متابع آخر: “ليه سويتوها سالفة قالت اوسم شاب ما قالت بتزوجه، والمطيري ترا احرجها احس ما يصير كذا”.

وعلقت إحدى المغردات :”الدور ع عبد الرحمن المطيري جهز المهر صارت مشاريع المشاهير بينهم يتزوجون واذا خلصو مصالحهم تتطلقو الحمدالله الذي عافانا مما بتلاهم”

وقالت البراهيم مؤخرا إن مواصفات فارس أحلامها هي: “أن يكون صادق ويخاف الله أما القصور والسيارات ما تهمني ” بحسب تعبيرها.