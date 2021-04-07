فاجأ سعودي، بدور البراهيم، بمقطع فيديو، معلناً عن موافقته على المهر الذي حددته سابقاً مطالباً متابعيه بإبلاغها وموافقته على دفع مبلغ 2 مليون ريال سعودي مهراً لها، إلا أن الفاشنيستا الشهيرة أحرجته برد فعل عرضّها لانتقادات واسعة.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو: “الحقيقة أنا أحب السمر وايد أحب هذا اللون التشوكليت، ولكن وجهك لا يوحي بأنك صاحب ملايين، إن كنت تريد الشهرة نصور ابعتلي صورة حسابك”.

رد بدور البراهيم لم يكن الوحيد في هذا الفيديو الذي عرضها لانتقادات واسعة من متابعيها، إلا أن إطلالتها أيضاً تسببت في هجوم واسع ضدها، حيث ظهرت الفاشنيستا السعودية مرتدية للحجاب.

خلال الساعات الماضية حسمت بدور البراهيم حقيقة زواجها سراً، وخرجت في مقطع فيديو غاضبة موجهة رسالة حادة لعدد من متابعيها قائلة: “فكوني منكم فكوني، والله العظيم أنا إنسانة في حالة عندي متابعين تحبني، انكتمي أنت وهي، حتى في أشياء خاصة يسألون، إيش خلك أنتي أنا في الرياض بسوي إيش، كنت في الرياض شغل وحتى لو متزوجة مالكم دخل”.