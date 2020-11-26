تصدرت خبيرة الماكياج ومشهورة “سناب شات” السعودية بدور البراهيم قائمة الترند في المملكة اليوم بهاشتاغ #بدور_البراهيم_اجمل_بالنقاب بعد ظهورها بالنقاب وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين.

وتعود قصة هذا الهاشتاغ بعد ظهور بدور البراهيم في مجمع الظهران مول وهي ترتدي مجموعة من العباءات الخليجية داخل أحد المحلات بالمول وسط إشادة واسعة بها.

وعقب ارتدائها تلك العباءات ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” وهي ترتدي مع بعض العباءات “النقاب” وهو ما حظي على إعجاب المتابعين، وطالبوا بدور البراهيم بارتدائه على الدوام بعدما وصفوا شكلها فيه بأنها أجمل.

غير ان البعض انتقد الهاشتاغ مؤكدا ان الهدف من النقاب ليس الجمال وانما “الحشمة والسترة”, كما قال احد المغردين.

اصبح لبس النقاب لديهم جمال….!!



النقاب حشمة وستر ان لم تكوني مقتنعة بلبسة فلا تظهرية ع انة قطعة تجميل فقط



#بدور_البراهيم_اجمل_بالنقاب pic.twitter.com/wfYRmPoKX1 — هشــام حكمي (@Abo3yham) November 26, 2020

وظهرت بدور البراهيم، في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا استعرضت فيها بعض المعلومات التي لم تكن واضحة لدى المتابعين حول مذهبها ودرجتها التعليمية بالإضافة إلى جنسية والدتها؛ إذ كثرت وتعددت الشائعات حولها.

#بدور_البراهيم_اجمل_بالنقاب



الله يهديها بعد مارجعت تحجبت

ادعو لهابالهدايه pic.twitter.com/DuQXSZN5Vh — عابر سبيل (@zz9955) November 26, 2020

وقالت إن هناك “هاشتاغات” كثيرة عنها تكون معلوماتها عبارة عن “إشاعات وطقطقة “، مؤكدة أن من بين هذه الإشاعات ما قيل عنها بأن والدتها عراقية، وأوضحت بدورها: “أمي بنت عم أبوي”.

وتابعت: “كذلك قالوا إنني شيعية، وأنا لست طائفية لكنني سنية”، نافية المعلومات التي تزعم أنها تخرجت من جامعة أكسفورد البريطانية في تخصص التجميل، موضحة: “شهادتي ثانوية، وثقفت نفسي بالمعاهد، ومدرسة الحياة تعلم أكثر من الجامعات”، كما قالت “البراهيم” إن مواصفات فارس أحلامها: “أن يكون صادق ويخاف الله أما القصور والسيارات ما تهمني.”