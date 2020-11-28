أوضحت الفاشينيستا وخبيرة الماكياج السعودية بدور البراهيم حقيقة ما قصدته بتصريحها عن مواطنها عبد الرحمن المطيري مؤكدة انها لم تقصد الزواج ومعبرة في الوقت نفسه عن انزعاجها من طريقة طرحه للموضوع مع اصدقائه.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو نشرته، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “واحد سعودي مشهور يقول انه اشهر شاب على مستوى الخليج انا قلت غلط وجه الزيتونة هذا ليس اجمل رجل في الخليج انا في نظرى اشوف عبدالرحمن المطيري وسامة ومحتوى وابتسامته جميلة”.

وتابعت “لكن انا لا ارى عبدالرحمن الا كأخ يعني اخوى الصغير والله يوفقه يا رب جدا مشرفنا مثال الشاب السعودي الطموح فيه جميع المواصفات ولكن مو توصل عالزواج وتروح تعرض عليه ومهر ما ادري ايش”.

واضافت “ثاني شيء انا شايلة فكرة الزواج وما تعرضني حق ربعك انا اكبر من كدة”.

يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو لـ عبدالرحمن المطيري مع اصحابه الذين اخبروه بكلام بدور البراهيم عنه وبأنها تطلب مهرا لها 2 مليون ريال ليعلق ساخرا انه يدفع 20 الف ريال.