علقت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم على حالة الجدل التي أثارتها بعد ظهورها بالنقاب مؤخراً والانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض وخاصة من ياسر الفيصل، مشهور موقع سناب شات.

فقد نشرت بدور البراهيم مقطع فيديو على حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ردت بقوة على ياسر الفيصل قائلة :” ياسر الفيصل انت كبير ما انت عجوز ، قول بدور ناضجة لكن تقول كبيرة سن لا أنا ما قد أمك”.

وعبرت بدور البراهيم عن استيائها من الانتقادات التي تعرضت لها بعد ارتداء النقاب، معلقة :” أنا ما قررت البس نقاب وأنا أقول فترة معينة وراح أرميه، وياسر وغير ياسر ما عجابهم شيء ما عاجبكم حجاب ولا نقاب الناس غايتهم لا تدرك أبداً، هؤلاء لا يعجبهم شيء تركت الحجاب أو ارتديته، ارتديت عباءة أو كنت سفوراً في كل الحالات هم ينتقدونني، لأنهم ينتقدون لمجرد الانتقاد فقط”.

وأكدت أن جميع الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول سبب ارتدائها النقاب غير صحيحة خاصة التي تحدثت عن ارتدائه من أجل خطبتها أو زواجها. وتابعت :” أنا مستأنسة اللي مفكر اني مسوية تجميل وأني مخطوبة، أنا كيفي البس نقاب أطق حجاب محدش له شغل فيني كل واحد يتحاسب وحده ما حد يتحاسب على غيره”.

ولفتت إلى أنها لا تتعرض للمضايقات حالياً أثناء ارتداء النقاب قائلة :” لا أحد يزعجني وأنا ارتدي نقاب لا أحد يتحرش النقاب له هيبة مو طبيعية كأني أسرق حياة حلوة أو وقت أقضية بحرية قد ايه الحرية تمنها غالي فقدنها المشاهير”.

وكانت بدور البراهيم قد ظهرت في مقطع الفيديو وهي تعلن لأحد معارض السيارات، وظهرت مرتدية النقاب باللون الأسود ولا يظهر منها غير عينيها التي حرصت على تكحيلهما بشكل ملحوظة، كما لفتت فيه الانتباه بحديثها عن تعرضها للتحرش في أثناء قيادتها للسيارة.