تصدرت صور النجمة هيفاء وهبي بدون “فوتوشوب” خلال مهرجان كان السينمائي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بدون أي تعديلات على الصور.

هيفاء وهبي بدون فوتوشوب

وراح آخرون للقول إن النجمات يعتمدن بشكل مبالغ فيه على التعديلات والفوتوشوب ليظهرن بشكل مثالي، واعتبروا أن جمال هيفاء “إلى زوال”، مشيرين إلى أنه ملامحها تأثرت بعوامل السن.

بينما اعتبر آخرون أن صورة هيقاء الحقيقة بدون فلتر هي أيضاً جميلة وملامحها فاتنة

سيرين عبد النور تعلق على انتقادات هيفاء وهبي

وعبرت سيرين عبد النور، عن استيائها الشديد من تلك الانتقادات خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، قائلة: «يوصلوا الأول لربع جمال هيفاء وهبي، وبعدين يتكلموا، ومش هقول نص لأنهم صعب يوصلوا لنص جمالها، هي جميلة وحلوة بكل حالتها».

فيما جاءت الكثير من التعليقات المدافعة عن هيفاء وهبي ومن بينها ما كتبته متابعة: “من يتحدّث عن ظهور هيفاء وهبي بسوء واستنقاص أو استنكار مطوي على خبث، فليأكل قاذوراته ويصمت! إذ كيف لهؤلاء أن يستمتعوا ويتأملوا مسار هذا النهر الصافي من الجمال على مرّ أكثر من عشرين سنة! امرأة أشغلت العالم وفتنت عقله وبصره بجمالها وسحرها وتربّع اسمها في مجالس نسائه ورجاله، امرأة استنسخ وجهها أوطان كاملة من النساء وحتّى الرجال، امرأة وضعت بصمتها على كل شيء، بإيماءة واحدة منها يدير العالم رأسه مذهولًا، لا أحد يستطيع تصدّر مشهد جمالي لأكثر من عقدين من الزمن لا أحد!..

وكتبت المتابعة في التعليقات: “هيفاء ليست مجرّد امرأة جميلة وهذا هو سرّها، هيفاء روح عصفت بالعالم دون أن تجتهد في ذلك، موهبة استثنائية ولدت بها، وعقليّة مدهشة اجتهدت وعانت للوصول إليها، هيفاء مدرسة لتعليم الأنوثة دون ابتذال، دون تنازلات رغم كل ما تعرّضت له من ابتزازات نفسيّة وعاطفيّة وعمليّة واجتماعيّة، لم تكن يومًا نسخة عن أحد غيرها، بل هي المرأة الوحيدة التي يشبهها كل النساء لكنّها لا تشبه سوى نفسها!”.

كما جاء في التعليقات: “هذه المرأة التي علّمت دون أن تقصد، كل بنات الوطن العربي، كيف يتعاملن مع أنوثتهن دون خجل، كيف يكنّ فتيات واثقات ويحملن هويّات أنثويّة خاصة بهنّ دون ابتذال، امرأة علمتنا أن الدلال والغنج لا يتعارضان مع الذكاء والقوة والمواجهة، وأن الجمال وحده لا يكفي لبقاء امرأة متوهجة .. أيّها الحمقى، انضموا إلى مدرسة هيفاء وهبي للتربيّة والتعليم والجمال!”.

وتداول متابعون صورة هيفاء وهبي بدون فلتر وأرفقوها مع نفس الصورة بعد التعديل متغزلين في جمالها في تعليقات منها: “بحياتي ما دافعت عن فنان بس لما فنانة بتبين كتير حلوة بيقولوا تجميل وإذا بين شوية تجاعيد بصورة اتاخدت من زاوية غلط بيقولوا ختيارة أصلا كلنا رح نختار اليوم أنت شب بكرا ختيار الأيام بتمرق بسرعة على الجميع بالقليلة هيي عاشت وختيرت أنت رح تختير وتنسى تعيش #هيفاء_وهبي قمر بالصورتين”.

هيفاء وهبي في مهرجان كان

وكانت هيفاء وهبي تألقت خلال الساعات الماضية بإطلالة فاخرة مهرجان كان السينمائي وجمعت إطلالتها بين الأناقة التقليدية والتفاصيل العصرية بأسلوب مميز، وجاء تصميم الفستان بتصميم الفساتين الضيقة وجمع بين اللونين الأسود والوردي، مع الفيونكة الضخمة وقفازات الأوبرا، ونسقت هيفاء وهبي إطلالتها مع مجموعة مجوهرات من الألماس الفاخر وحذاء الدانتيل.

نسقت هيفاء وهبي إطلالتها مع وشاح بتصميم الفيونكة الضخمة باللون الوردي من الخلف، وهو ما جعل الفستان يجمع بين البساطة والتفاصيل البارزة، مما جعله قطعة فنية مميزة على سجادة مهرجان كان الحمراء.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »