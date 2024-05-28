نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” مقطع فيديو قصيرًا لها من أحدث إطلالاتها بمهرجان كان السينمائي.

ياسمين صبري بدون فوتوشوب

وجاء مقطع الفيديو، تزامنًا مع التعليقات المشككة في صورها بنفس الإطلالة، والتي ادعت أنها لجأت للفلاتر وبرامج تحسين الصور، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون رداً منها على تلك الانتقادات، وأنها حرصت على نشر فيديو حتى يكون ردًا عملياً.

وكان قد إنتشر على السوشيال ميديا صورة لياسمين، قيل بأنها بدون فلاتر أو تعديل وظهرت فيها بشكل مختلف وهو ما أثار ضجة كبيرة بين المتابعين على السوشيال ميديا، إلا أن أغلب التعليقات أكدت أن السبب في ظهورها بملامح باهتة هي سوء الإضاءة وليس الفوتوشوب.

وكانت ياسمين قد وجّهت رسالة إلى الفتيات، تنصحهن فيها بعدم التصنّع من أجل أحد، وأن يكنَّ على طبيعتهن، مع الحفاظ على جوهرهن.

وقالت في تصريحات لها على هامش حضورها فعاليات “مهرجان كان السينمائي”: “لا أحب أن أكون دائماً الشخصية الناصحة والواعظة، أنا إنسانة أفعل كل ما يناسبني وأرتاح له، وأقول لكل فتاة: كوني نفسك”.

وتحدثت ياسمين عن تواجدها في “مهرجان كان السينمائي”، مؤكدةً أن أي فنان يتمنى المشاركة في مهرجان دولي يتابعه العالم، لا بل يتشرّف بذلك قائلةً: “شرف لي المشاركة في “كان”، فكل فنان يحلم بالمشاركة فيه”.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 بـ “مسلسل رحيل” وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

مسلسل “رحيل”

مسلسل “رحيل” بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.

وسينمائيا كان آخر أفلامها “أبو نسب” بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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