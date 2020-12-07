أحدث الفنان المصري محمد رمضان الضجة مجدداً بطريقة احتفاله بذكرى زواجه الثامنة. ونشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً أرفقه بأغنية للسيدة أم كلثوم.

ولفت الانتباه بالهدية التي أحضرها لزوجته وهي عبارة عن وردة جورية من الذهب الأصفر. وتعليقاً كتب: “النهار دة 6 ديسمبر عيد جوازنا الثامن كل سنة وانتِ حبيبتي ورفيقة مشواري و زوجتي وأم أولادي ربنا يباركلنا في حياتنا وأولادنا و يحفظنا من كل سوء”.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير جداً من المتابعين حيق تخطى عدد مشاهديه المليون و818 ألفاً. وتراوحت التعليقات بين من تمنوا للنجم حياة زوجية مديدة وسعيدة ومن انتقدوا ما وصفوه بالاستعراض المبالغ فيه للثروة.

ويشار إلى أن رمضان واجه في وقت سابق مشكلة توقيفه عن العمل إثر انتشار صورة له ظهر فيها برفقة فنان اسرائيلي. وهو ما يعني عدم مشاركته في أي عمل رمضاني مرتقب الأمر الذي أعلنه من خلال حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” في وقت سابق.