براءة الاعلامية ريهام سعيد من تهمة “مرضى السمنة”

بناءً على الدعوى القضائية التي تقدمت بها سيدتين من أصحاب الوزن الزائد تتهمان فيها ال​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​ بالإساءة إليهما والتي تحدثت فيها عن السمنة وادعتا ضدها مدنيا، أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكمها يوم أمس الثلاثاء، ببراءة سعيد.

وكان جاء في الدعوى “ريهام سعيد سخرت من السيدات البدينة ومن كل ذي وزن زائد، حيث قالت إنهن ميتين وعالة على أسرهن والمجتمع، وزعمت أن السيدة البدينة تشوه المنظر وريحتها وحشة، مما أهان عددا كبيرا من أفراد المجتمع، في إساءة بالغة لقطاع كبير من الشعب المصري، خاصة أن برنامجها يذاع في مختلف الدول العربية وعلى كافة مواقع السوشيال ميديا”.

ويشار إلى أن سعيد كانت واجهة حملة كبيرة من الإنتقادات بسبب كلامها عن أصحاب الوزن الزائد، في برنامجها “صبايا الخير”، والذي إعتبره الكثيرون كلاماً معيباً وغير أخلاقي، ليتمّ بعدها إيقاف البرنامج، وأعلنت سعيد لاحقاً إعتزالها الإعلام.