الصفحة الرئيسية فن براءة الاعلامية ريهام سعيد من تهمة “مرضى السمنة”

براءة الاعلامية ريهام سعيد من تهمة “مرضى السمنة”

بواسطة -
0 62
reham saeed 11

ريهام سعيد

بناءً على الدعوى القضائية التي تقدمت بها سيدتين من أصحاب الوزن الزائد تتهمان فيها ال​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​ بالإساءة إليهما والتي تحدثت فيها عن السمنة وادعتا ضدها مدنيا، أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكمها يوم أمس الثلاثاء، ببراءة سعيد.
وكان جاء في الدعوى “ريهام سعيد سخرت من السيدات البدينة ومن كل ذي وزن زائد، حيث قالت إنهن ميتين وعالة على أسرهن والمجتمع، وزعمت أن السيدة البدينة تشوه المنظر وريحتها وحشة، مما أهان عددا كبيرا من أفراد المجتمع، في إساءة بالغة لقطاع كبير من الشعب المصري، خاصة أن برنامجها يذاع في مختلف الدول العربية وعلى كافة مواقع السوشيال ميديا”.
ويشار إلى أن سعيد كانت واجهة حملة كبيرة من الإنتقادات بسبب كلامها عن أصحاب الوزن الزائد، في برنامجها “صبايا الخير”، والذي إعتبره الكثيرون كلاماً معيباً وغير أخلاقي، ليتمّ بعدها إيقاف البرنامج، وأعلنت سعيد لاحقاً إعتزالها الإعلام.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.