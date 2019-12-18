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براد بيت يُغضب أنجلينا جولي بسبب ممثلة عراقية

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brad pitt angelina jolie alya

براد بيت يُغضب أنجلينا جولي بسبب عليا شوكت

بعد الكثير من الاخبار التي تحدثت عن علاقة تجمع الممثل الأميركي ​براد بيت​ بالممثلة العراقية ​عليا شوكت​، وذلك بعد إلتقاط لهما أكثر من صورة في أكثر من مناسبة ومكان، ترددت اخبار جديدة عن نيّة بيت تقديم شوكت لأطفاله من زوجته السابقة الممثلة الأميركية ​أنجلينا جولي​ وهو الامر الذي أزعج الأخيرة كثيراً.
وقالت صحيفة “thenews” نقلًا عن أحد المصادر، إن الأوضاع اشتعلت تمامًا بعد اقتراب شوكت من التعرُّف على أطفالها، وأن شوكت ربما تتدرّب على لعب شخصية زوجة الأب – وخاصةً في وقت قريب جدًا.
وأضاف، أن الأطفال إلتقوا بشوكت من قبل قائلاً:”إنهم جميعًا يحبون علياء، خاصةً شيلوه، التي كانت مهتمةً بمدى روعتها وغرابتها، يشترك الاثنان في نفس الفكاهة، كما أن زهرة تحب أسلوب علياء، الجميع يُخطّط لرحلة تسوق كفتيات إلى المتاجر معًا”.

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