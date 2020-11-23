حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على نعي الموزع الموسيقي ” طارق عاكف ” الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بشكل مفاجئ بعد توقف في عضلة القلب .

فنشرت الفنانة ” أنغام ” منشورا لها أعربت من خلاله عن حزنها على وفاة طارق عاكف قائلة : ” قلبي يتألم جدا .. طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله .. وجعت قلبي يا طارق ” .

كما نشرت الفنانة ” أحلام ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف .. ادعوا له بالرحمة والمغفرة ” .

وكتبت الفنانة ” نجوى كرم ” : ” طارق عاكف .. الله يرحمك يا مبدع صنعت عصر من الموسيقى بتشهد عليه أغاني كتيرة لكل الفنانين العرب .. إن شالله تكون نفسك بالسما ” .

ونشر الفنان ” نبيل شعيل ” صورة لطارق عاكف عبر حسابه على موقع إنستجرام وعلق عليها قائلا : ” فقدت قبل أن تفقد الساحة الفنية صديق العمر الموسيقار طارق عاكف الذي جمعتني معاه أخوة وصداقة امتدت معه طوال مشواري ومشواره الفني ” .

وتابع : ” سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ” .

وقالت الفنانة لطيفة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلي ألحان اسمعها .. كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض .. اعزي نفسي وأهلي البقاء لله ” .

رفيق الدرب ..

صديق وشريك البدايات والنجاحات

مشوار طويل وعشرة سنين ….

الله يرحمك ويغفر لك#طارق_عاكف

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/6lYjMCqBbh — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) November 23, 2020