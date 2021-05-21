أثارت الفنانة لقاء الخميسي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت جمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” ظهرت فيها وهي تدير ظهرها الذي وشمت أسداً عليه، وعلّقت على الصورة برسالة غامضة قالت فيها: “الحقيقة مثل الأسد، ليس عليك الدفاع عنها… دعها تضيع… وسوف تدافع عن نفسها”.

وتلقت الخميسي العديد من التعليقات على الصورة ما بين منتقد للوشم على ظهرها ورافض له، في حين أبدى البعض إعجابهم به.

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وذلك بعد غياب طويل عن الدراما، وهو من بطولة: نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، وإخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي.