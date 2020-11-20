أحيت الفنانة السورية ​أصالة​ الذكرى السادسة لوفاة شقيقها أيهم، ونشرت له عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة، وعلّقت عليها بالقول:”مرقوا كمّ سنة وأنت بينّنا مو موجود.. تغيّرت دنيي وتبدّلت ناس نقصت وناس زادت.. ومتلّ عددنا لمّا كنّا خمسه ونقص واحد.. كلّ شى بالحياة بنعيشه منّ شعور ناقص شي .. الحزن ناقص تحكّم والفرح ناقص أمان .. والزّعل ناقص تسامح والتّصافي ناقص ثقه ..الله يرحمك قدّ ماساعدت وفتحت بابك لكلّ محتاج .. كنت طيّب كريم بالمشاعر مندفع ..الله يرحمك حبيبي ويجعل الجنّه مكانك أنت والغالي وبيغلى أبي الحبيب وكلّ الطّيبين الّلي سبقونا.. أيهم مصطفى نصري”.





