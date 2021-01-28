نشر الفنان المصري ” ياسر فرج ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجه من خلاله رسالة إلى زوجته التي رحلت عن عالمنا يوم أمس الأربعاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وتضمن المنشور صورة لزوجة ياسر فرج كتب في تعليقه عليها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم إنى لا أسألك رد القضاء لكنى أسألك اللطف فيه .. النهاردة شفت بعينى أد إيه ربنا راضى عنك وأد إيه كل اللى يعرفوكى بيحبوكى ” .

وتابع : ” وكم الدعاء اللى الناس دعتهولك وهى متعرفكيش .. الدكاترة والممرضين اللى عرفوكى آخر أربع شهور حبوكى أد إيه .. اللى هيصبرنى بقية حياتى أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك فى مكان أحسن ومع ناس أحسن .. مسامحك فى أى حاجة .. وراضى عنك فى كل شىء.. إلى اللقاء يوم اللقاء ” .