برسالة مؤثرة.. شيريهان تحتفل بعيد ميلاد إبنتها “لولوة”

إحتفلت الفنانة المصرية ​شيريهان​ بعيد ميلاد إبنتها الكبرى “لولوة”، والذي صادف أمس الأحد 22 نيسان/ابريل.

ونشرت شيريهان عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور نادرة جمعتها بإبنتها في مراحل عمرها المختلفة، ووجّهت رسالة مؤثرة لها، حيث كتبت: “لولوة يا أغلى حلم أصبح أعظم وأجمل حقيقة في عمري.. زي النهاردة حبيبتي في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة ظهراً خرجتي من روحي وقلبي ودمي، خرجتي تنوري حياتي .. والحقيقة يا لولوة إن كل يوم بيمر عليا أنا بولدك من قلبي تاني”.

وأضافت: “بشكر ربي سبحانة وتعالى بشكر والدك على كل شيئ بشكر عائلة الخواجة وبشكرك انتي يالولوة، بشكرك على وجودك في عمري وكمان تعبكم جميعاً معايا.. فخورة فخورة بيكي حبيبتي فخورة وراسي بيكي مرفوعة لسااااابع سماء.. واعرفي حبيبتي إن النهاردة 22 إبريل مش يوم ولادتك انتي ولا هو يوم عيد ميلادك أبداً !! النهاردة حبيبتي كان يوم ولادتي أنا بيكي من جديد ويوم عيدي أنا يابنتي وصديقتي وحبيبتي. ربي يديمك انتي وشقيقتك عليا نعمة.. أمك بتحبك وراضية عنك. شريهان”.