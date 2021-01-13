نشر ” عمرو علي ” نجل المخرج السوري الراحل ” حاتم علي ” رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” والتي وجهها إلى والده الراحل بعد مرور 10 أيام على رحيله كاشفا عن ذكرياته الأخيرة معه .

فكتب عمرو علي بكلمات مؤثرة : ” أبي عشرة أيام مضت وأنا لا أعرف ماذا أكتب فصدى صوتك لا يزال يتردد مدوياً في رأسي .. أما صورنا الأخيرة فتأبي مغادرة مخيلتي .. عشرة أيام وأنا أحاول جاهداً ترتيب وقائع الأيام الأخيرة فأتذكر حادثة هنا وأنسى حدثاً جللاً هناك ” .

وتابع : ” جلستنا الأخيرة في حديقة فندق ماريوت .. غداؤنا الأخير في حديقة سمكمك المهندسين .. إفتتاح فيلم 200 متر في صالة سينما زاوية .. كيف لي أن أعرف أنها أيامنا الأخيرة معاً ؟ كيف لي أن أحزر ؟ أن أحدس ؟ أو أتوقع ، أشك أتهيأ ؟ ” .

وأضاف نجل حاتم علي : ” عشرة أيام وأنا أتذكر عودتك من مشهد تصوير حادث السير في مسلسل الرجل بقميص مدمى، خوفي وهلعي وبكائي، حضنك وابتسامتك وقولك : هذا تمثيل .. فيا ليت كل الذي حدث تمثيل في تمثيل وليت الآلام والأحزان الهاجعة في قلبي تعيد إلي روحك الأخاذة الآسرة ولو لمرة واحدة لأقول لكَ أحبّكَ يا من بسببه كنت .. أحبّكَ كما لم يحبّ ابنا أباه و حتى يبلغَ الحبُّ في هذا الوجود منتهاه ” .