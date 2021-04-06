أدلت الفنانة الشابة ” برلنتي عامر ” بتصريحات لها لصحيفة ” الوطن ” المصرية كشفت من خلالها عن تفاصيل ارتباطها وزواجها من المطرب الشعبي ” سعد الصغير ” والذي أعلنت عنه مؤخرا .

فقالت برلنتي عامر أن قصة حب نشأت بينها وبين سعد الصغير منذ حوالي 3 سنوات ومنذ اليوم الأول وطلب الأخير الارتباط بها حتى تم الزواج في شهر فبراير الماضي يعد فترة خطوبة دامت لمدة سنة .

وعن الزواج أشارت إلى أنه تم عند محامي ثم قاما بتوثيق عقد الزواج في الشهر العقاري .. وتابعت : ” طلب مني نتجوز عرفي بس هو عارف إني من عيلة كبيرة لذلك تزوجنا رسمي عند المحامي وطلب مني توثيق الزواج وكتب الكتاب ” .

وأضافت : ” أنا بحب سعد جدا هو أحن مخلوق قابلته في حياتي وهو اللي طلب مني أعلن زواجنا قدام الناس وقاللي إنتي مراتي وحبيبتي وأنا فخورة إني ارتبطت بيه وأولادي بيحبوه جدا ” .

وكشفت برلنتي عامر عن مقطع فيديو من حفل خطوبتها على سعد الصغير الذي حدث في أحد الأماكن المفتوحة بحضور عدد من أصدقائهما المشتركين جاء من بينهم الفنان ” إيهاب توفيق ” والمطرب ” عمر كمال ” .