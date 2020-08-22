بعد 31 سنة في قناة “ال بي سي” اللبنانية، ينتقل مقدم الاخبار بسام ابو زيد الى “العربية الحدث” حيث سيطلّ في نشرات الأخبار المسائية.

وعن سبب مغادرته الـ “ال بي سي” بعد كل هذاه السنوات، قال بسام ابو زيد، في لقاء مع جريدة “الاخبار” “لم يتركوا لنا شيئاً في هذه البلاد. دوافع تركي القناة اللبنانية هي إقتصادية بحت لا سياسية، وسببها الظروف التي يمر بها لبنان والاعلام عموماً. كذلك لدي شغف بخوض تجربة إعلامية خارج الحدود اللبنانية للتعرّف إلى عالم آخر». يكشف أبو زيد أن 15 أيلول (سبتمبر) المقبل سيكون آخر يوم عمل له في lbci، ليحزم حقائبه نهاية أيلول ويسافر إلى الامارات العربية.

وقد هنأت الاعلامية رشا الخطيب، والتي كانت قد انتقلت ايضا الى دبي منذ فترة، زميلها بسام ابو زيد قائلة: “مبروك… يلا ناطرتك بدبي.. يعني بلدنا مش عم بحافظ علينا ونصيبنا نلاقي مستقبلنا برا للاسف …يمكن البلد خسرك بس المنيح والاكيد الناس مش رح يخسروك ورح نضل نشوفك من خلال الشاشانت اضافة لاي مكان بتتواجد فيه”.