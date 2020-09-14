ودع الاعلامي اللبناني بسام ابو زيد مشاهدي قناة الـ “lbci” بعد 31 عاما قضاها على هذه الشاشة مؤكدا على صعوبة الخطوة والعمل خارج لبنان.

وقال بسام ابو زيد بتأثر: “اليوم هو اخر يوم الي بالـ lbci.. 31 سنة بهالموسسة تعلمت كثير وتعبت كثير وانتسطت زعلت و31 سنة عملت فيهم مسيرة بعتز فيها وحاولت حافظ على مصداقية وموضوعية وبعتقد نجحت”.

إلى اللقاء pic.twitter.com/ifm6jy4x4B — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) September 14, 2020

وبعد ان وجه الشكر الى المشاهدين وادارة القناة قال بسام ابو زيد: “بعد 31 سنة اخذت قرار المغادرة قرار ليس سهل ابدا ولكن الظروف المعيشية والاقتصادية التي عمنعاني منها جميعا هي التي فرضت هيك قرار علي”.

يذكر ان بسام ابو زيد ينتقل الى شاشة قناة “العربية الحدث” حيث سيطلّ في نشرات الأخبار المسائية.