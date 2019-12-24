بسام كوسا: نحن عايشين في حالة اضطراب كوني والحيوان أنبل من الانسان

كشف الممثل السوري ​بسام كوسا​ أن سبب نجاح مسلسل “الفصول الأربعة” حتى بعد مرور 20 سنة على عرضه وقال انه حالة من الحنين إلى الماضي يحبذها المشاهدين: “نحن أمة لديها توق للماضي، وتتمتع بهذا الشيء المتعلق بالحنين إلى الماضي، وأحد هذه الأسباب هو الوضع البائس في الوقت الحاضر”.

وأضاف: “من صنع تلك المرحلة شكرا لهم؛ لأنهم قدموا لنا تاريخا نعتز به، ولكن برأيي الشخصي هذا الماضي بحاجة لأن نضعه بمكانه اللائق والمحترم لنبدأ نفكر بالحاضر والمستقبل”.

وقال بسام كوسا الذي أدى دور “نجيب”: “نحن عايشين في حالة اضطراب كوني، ولم تعد الجوانب المهمة لها طعم مثل قبل، حتى الطعام تغيرت نكهته ولم نعد نشعر بطعمه”.

وصرح كوسا: “الحياة فقدت سريتها وخصوصيتها بعد وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت المجتمعات تنظر لبعضها بطريقة مختلفة وبشكل عدائي”.

وختم كوسا: “وسائل التواصل كشفت حقيقة الإنسان والنوازع العنيفة والعدوانية لديه، واعتقد أن الأنبل هو عالم النبات ثم الحيوان وآخر شيء الإنسان”