بسبب أخطاء إخراجية.. “العاصوف” يتعرض للسخرية من المتابعين

تسبب ظهور الفنانات (ليلى سليمان، زارا البلوشي، ريم عبدالله، ريماس منصور)، المشاركات في المسلسل التاريخي “العاصوف” بحواجب منمصة ومحددة بطريقة عصرية، مع استعمال الـ”ميك آب” بطريقة حديثة، تخالف الحقبة الزمانية، التي يتناولها المسلسل (السبعينيات الميلادية)، إلى إثارة السخرية والانتقاد من قبل متابعي المسلسل.



حيث وصفه البعض بـ”الخطأ لإخراجي الجسيم”، متسائلين: كيف مر هذا الخطأ على المخرج والمنتج؟!، ولم يقف الخطأ عند مظهر الفنانات، بل تعداه إلى ورود مشاهد لمشروبات غازية حديثة لم تعرفها فترة السبعينيات، بحسب “المدينة”.

كما ظهرت جملة أخطاء في الديكور والأزياء والسيناريو، ومنها تصوير أحد المشاهد لمنزل في الحارة القديمة مبني من الأسمنت المسلح، الذي لم يكن موجودًا في ذلك التاريخ، واستمر المشهد لعدة دقائق، خلافًا لبقية مشاهد المسلسل التي تجري أحداثها في أبنية من طراز الحقبة التاريخية المشار إليها.