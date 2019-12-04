بسبب إلهام شاهين .. بدرية تطالب تسب إحدى المتابعات : ” بتتابعينا ليه يا متطفلة يا مريضة يا حاقدة “

نشرت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها على هامش حضورها للدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش .

وتفاعل المتابعين للفنانة إلهام شاهين بشكل كبير على الصور وجاء من بينهم الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” والتي كتبت تعليقا يقول : ” ماشاء الله ” .

لترد إحدى المتابعات على تعليق بدرية طلبة ساخرة مما قالت وكتبت : ” بذمتك يا بدرية ما شاء الله .. ما شاء الله على ايه .. ضحكتيني ضحك والله العظيم ” .

وهو الأمر الذي استفز بدرية طلبة للرد على المتابعة بقوة فقالت : ” حبيبتي أولا محدش يتريق على ذكر الله .. ثانيا الطبيعي لما تشوفي حاجة حلوة تقولي ما شاء الله والأستاذة إلهام ما شاء الله نجمة جميلة بنحبها وبنحترمها .. ثالثا الضحك من غير سبب قلة أدب وأنتي … ” .

وتابعت : ” والأهم من كل ده أنا أقول اللي عايزاه لأصحابي وزمايلي أنتي ملكيش دعوة أقول إيه ولمين طالما مش عاجبك حالنا بتتابعينا ليه يا متطفلة يا مريضة يا حاقدة ” .