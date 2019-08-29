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بسبب اقتراب حكم براءته.. سعد لمجرّد يعود الى فرنسا بحالة نفسية جيدة

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يستعدّ الفنان سعد لمجرّد للعودة مجدّداً إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد قضاء إجازة قصيرة في الرباط برفقة والديه وأصدقائه المقرّبين.
وأشارت بعض المصادر الصحافية الى أنّه في طريقه للحصول على حكم البراءة النهائي تجاه الاتهامات المنسوبة إليه، وأن هناك بعض الإجراءات القضائية البسيطة التي تفصله عن حكم البراءة الذي بات قريباً منه، ما جعله في حالة نفسية جيدة خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر صحافية أنّ بعض الإذاعات المغربية تستعدّ لإعادة بثّ أغنياته عبر أثيرها، بعد أن امتنعت عن الأمر لفترة طويلة.

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