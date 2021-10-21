شنت الكاتبة االسورية ايمان سعيد هجوما على الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأخيرة بسبب تصريحاتها الاخيرة التي استخدمت فيها كلمة “خُرائية” في احدى المقابلات.

وكتبت إيمان السّعيد تدوينة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “الأفكار الخرائية التي تنتظرينها من صناع العمل أو من كتابة هي بالنهاية جمل الحوار التي تضعينها في فمك عند أداء الدور وجملة المشاهد والشخصيات التي تكتب على ورق تحفظينه لصنع نجوميتك”.

وتابعت “ليس اعتراضي على كلمة الخراء على اعتبار أننا غارقون بزمنه.. الاعتراض على أن تري من يقف خلفك في الصناعة والنص هم مجرد حالة خرائية … نجم/ة غير قادر على ذكر اسم مؤلف أعماله وغير قادر على احتمال وجود منافس/ة لها في موسم عرض تخرج منه”.

يذكر ان نادين نسيب نجيم كانت قد استغربت الضجة التي اثيرت حول استخدامها هذه الكلمة معتبرة أن الفكرة “الخُرائية أو الخراقية” تحمل المعنى نفسه، إذ تستخدم كلمة “خُرائية” بالعامية، و”خراقية” باللغة الفصحى والتي تشتق من كلمة خارقة.

وتابعت الفنانة في منشور لها عبر حسابها على تويتر: “بقللي بكل ثقة خرافية عم يصححلي! وخرافية يعني فكرة غير حقيقية تنتمي إلى عالم الوهم يا ريت ما حكي كان احسن. فأنا مزحت وقلتله خرافية خرفان حتى ما نقول عم يحكي خرافات”.

وتساءلت نادين نجيم بأنه لماذا عليها الاعتذار من الجمهور، بخاصة أنها لم تقم بإهانة أحد، مشيرة إلى أن الجمهور ليس لديه أحد سواها للحديث عنه أو التعليق على كلماته.

وأكدت الفنانة أنها تفوهت بتلك الكلمة وأكملت ممازحة الإعلامي فراس حليمة بالإشارة إلى أنها تمتلك مصطلحاتها الخاصة معلقة بالقول: “شو المشكلة ما فهمت! قلتها بمزحة وبعفوية هل قد بدا ؟ ضحكتوني عنجد! على كل حال الحق عليي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية”.