لفتت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأنظار مجدداً بفيديو جديد نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيه ظهرت وهي تجري التحضيرات اللازمة للاحتفال بيوم ميلاد ابنها الأكير جايدن.

وتبين من خلال المقطع أنها قررت صنع الزينة بنفسها في المنزل. وتعليقاً كتبت: “أستمتع بتحضير زينة يوم ميلاد جايدن بنفسي”. وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين ابدوا إعجابهم بدرجة العناية التي توليها النجمة لعائلتها وحقق المقطع أكثر من 877 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن ميريام تلتزم بالحجر المنزلي الذي تفرضه السلطات اللبنانية بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالعدوى الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. وهو ما يظهر من خلال العديد من المقاطع التي تنشرها على حساباتها الخاصة.

وفي أحدثها ظهرت برفقة جايدن وهما يقومان بقطف ثمار الليمون من الأشجار المزروعة في حديقة المنزل. وحققت بذلك أكثر من مليون و40 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً. ويذكر أنها تحرص على عدم إظهار وجه الأخير رغم أنها خالفت هذه القاعدة مع ابنها الأصغر.



