في حياة كثير من الفنانين والمشاهير العديد من القصص والأحداث ، التى دائماً ما تثير الجدل بشكل كبير عبر المنصّات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي،حيث أن حياة الفنان الشخصية والمهنية دائماً ماتكون تحت الأضواء سواء إيجابيًا أو سلبيًا. بما في ذلك دخول البعض منهم إلى ​السجن​، سواء كان بسبب ​المخدرات​، أو قضايا أخلاقية، أو سياسية، أو غيرها.

وربما سلطت وسائل الإعلام الضوء في السنوات الأخيرة ،على ما حدث مع الفنان المغربي سعد لمجرد واتهامه بواقعة التحرش في فرنسا، ولكن بالرجوع إلى الماضي نجد فنانين أخريين دخلوا قفص الاتهام، منهم من واجه القضاء ومنهم من حُكم عليه بالسجن و أقضي عقوبته، ثم عاد إلي الأضواء والساحة الفنية مرة أخري.

والفيديو التالي سوف يعرض لكم بالتفصيل هؤلاء الفنانين و الجرائم والإتهامات المختلفة التى بسببها دخلوا إلي السجن أو واجهوا علي إثرها القضاء .