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بسبب المهرجانات .. مها أبو عوف تعبر عن غضبها وحزنها من أجل شقيقها الراحل : ” صدمة .. متشكرين أوي “

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في تصريحات تليفزيونية للفنانة المصرية ” مها أبو عوف ” في برنامج ” The Insider بالعربي ” المذاع على قناة ” دبي الفضائية ” أعربت فيها عن حزنها وغضبها الشديدين من رؤساء المهرجانات الفنية .

وجاء ذلك بسبب تجاهلهم تكريم شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف .

وأكدت أن عدم ذكر اسم شقيقها في أي مهرجان من المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة هو بمثابة الصدمة بالنسبة لها ولأسرتهم بالكامل قائلة : ” إحنا متضررين جدا ” .

كما وجهت مها أبو عوف رسالة لرؤساء هذه المهرجانات قائلة : ” متشكرين أوي إن انتوا عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف .. لكن هي دي الحياة ” .

 

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